Égypte : 2 touristes mortes et 4 autres blessés dans une attaque au couteau à l’Est, 5 policiers tués près des pyramides

Cela faisait plusieurs mois que les services de renseignement égyptiens craignaient des attaques sur des sites touristiques. La première, contre le barrage de police, a ainsi eu lieu près de la ville de Badrachine, étape quasi obligée pour les nombreux étrangers désirant voir pyramides, temples, tombes et complexes funéraires antiques, qui font du secteur l’un des plus touristiques du monde. A bord de deux véhicules, les assaillants, armés et masqués, ont vise et tué cinq membres des forces de l'ordre devant un poste de sécurité. Selon Associated Press, les terroristes, qui ont réussi à dérober les radios des policiers, ont pris la fuite après qu'un rassemblement s'est formé à proximité, tandis qu’ils essayaient de mettre le feu aux corps des victimes.