Egypte : deux églises coptes visées par des explosions, au moins 25 morts

François Hollande a réagi à cette attaque ce dimanche midi. "Je présente mes condoléances à leurs familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessé. Une nouvelle fois l'Egypte est frappée par les terroristes qui veulent détruire son unité et sa diversité. La France est pleinement solidaire de l’Egypte dans cette terrible épreuve et mobilise toutes ses forces en lien avec les autorités Egyptiennes pour la lutte contre le terrorisme", a déclaré le chef de l'Etat dans un communiqué.