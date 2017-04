Egypte : huit momies découvertes près de Louxor dans une tombe de l'époque des pharaons

Le ministre égyptien des Antiquités, Khaled al-Anani, n'en est toujours pas revenu. Près de la ville de Louxor, dans une tombe datant de l'époque pharaonique, des archéologues ont fait une incroyable découverte. Ils ont mis la main sur huit momies, une dizaine de sarcophages, et plus d'un millier de figurines funéraires. "C'était une surprise de découvrir autant d'éléments à l'intérieur : des ustensiles en argile portant le nom du propriétaire de la tombe, plusieurs sarcophages et des momies, ainsi que plus d'un millier d''ouchebti' (NDRL : des petites statuettes funéraires déposées dans les tombes pour servir le mort dans l'au-delà)", s'est réjoui Khaled al-Anani lors d'une visite du lieu des fouilles organisée ce mardi.





"La tombe date de la 18e dynastie, mais il semblerait qu'elle a été réutilisée sous la 21e dynastie (1070-945 avant J.-C.), une époque connue comme celle 'des voleurs de tombe'", a indiqué le chef de la mission archéologique, Mostapha Waziri. "Elle appartenait vraisemblablement à Userhat, un magistrat de la 18e dynastie (1550-1295 avant J.-C.), portant le titre de 'juge de la ville'", a-t-il ajouté.





Dans la tombe, les experts égyptiens sont à pied d'œuvre pour tenter de percer le mystère autour de ces sarcophages en bois, brisés mais bien conservés, décorés de personnages et de motifs pharaoniques aux couleurs vives. A l'intérieur, les momies sont enveloppées de lin blanc noirci par les âges.