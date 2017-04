Egypte : l'état d'urgence pour 3 mois après les attentats revendiqués par Daech

Quelques heures plus tard, une autre explosion a eu lieu à l'église Mar Morcos d'Alexandrie, faisant 17 morts, dont 4 policiers, et 48 blessés. Le pape copte Tawadros II assistait aux célébrations dans cette église. Il "se porte bien" et avait quitté l'église avant l'attentat, a indiqué à l'AFP son secrétaire particulier, le père Angelos. A Tanta, des images diffusées par la chaîne de télévision privée Extra news ont montré le sol et les murs blancs de l'église couverts de sang, ainsi que des bancs en bois déchiquetés.