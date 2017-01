Élection américaine : Barack Obama et John Kerry avaient déjà mis en garde la Russie

Barack Obama et son secrétaire d'Etat John Kerry avaient directement interpellé la Russie sur ses interférences dans l'élection présidentielle américaine. "Je peux vous dire que le président et moi-même avions personnellement soulevé la question auprès des Russes", a confié le chef de la diplomatie américaine devant la presse au département d'Etat, à deux semaines de son départ du ministère des Affaires étrangères.





Ce dernier a souligné que "l'expertise de toute la communauté (du renseignement) vérifiée, re-vérifiée et re-re-vérifiée était arrivée à la conclusion que le gouvernement russe était impliqué dans une tentative concertée d'influencer et d'interférer dans l'intégrité de notre processus électoral". Pourquoi ne pas l'avoir dénoncé publiquement avant le 8 novembre et la victoire de Donald Trump ? "Cela a été mené avec une très grande prudence pour ne pas laisser des gens prétendre que le président, la Maison Blanche et la communauté du renseignement tentaient d'une manière ou d'une autre de peser sur le résultat de l'élection" a-t-il répondu. D'après le Washington Post, des communications entre hauts responsables russes célébrant la victoire de Donald Trump ont été interceptées. Le contenu de ces échanges n'a pas été révélé.