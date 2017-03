Elections aux Pays-Bas : pourquoi ce pays de tradition tolérante pourrait céder aux sirènes populistes

Là ne sont pourtant pas les seuls thèmes abordés par les différents candidats. Et pour cause : assez durement frappés par la crise financière, comme le montrent les données statistiques de l’OCDE, les Néerlandais aspirent à retrouver un peu plus de sérénité et de sécurité économique. L’assurance maladie, la retraite ou encore les conditions de travail ont ainsi été des thèmes récurrents des plus grands débats organisés avant le scrutin.





Il faut dire qu’après avoir connu la récession en 2009 (-3,8%), en 2012 (-1,1%) et en 2013 (-0,2%), les Pays-Bas commencent à peine à se relever en retrouvant une croissance (2% en 2015) plus conforme à leurs standards. Idem pour ce qui est de la dette publique, qui, après s’être envolée de 60% du PIB en 2008 à plus de 80% du PIB en 2014, a enfin repris le chemin de la baisse.





Même chose ou presque en ce qui concerne le taux de chômage (6,9% en 2015), qui, s'il reste peu élevé, vient de connaître sa première diminution après sept années de hausse. À noter toutefois qu’il peine à retrouver son niveau d’avant crise (2,8% en 2008). Peut-être de quoi expliquer l’apparente méfiance des électeurs à l’heure d’aborder les élections.