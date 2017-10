Elections régionales au Venezuela : victoire du camp Maduro, l'opposition conteste

BONJOUR

Bienvenue à toutes et à tous sur LCI pour une nouvelle journée d'informations. On continuera de revenir sur l'interview fleuve d'Emmanuel Macron donnée hier soir sur TF1, mais aussi sur le scandale Harvey Weinstein, et la propagation de l'onde de choc jusqu'en France, qui intervient alors que le gouvernement, par la voix de Marlene Schiappa, a décidé de poreter une loi durcissant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.