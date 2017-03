VIDÉO - Kidnappée, elle réussit à s'enfuir du coffre de son ravisseur

Le suspect souhaite plus d’argent qu’il n’y en a sur le compte. Frustré, il remonte dans sa voiture et démarre. Yosef Alsabah le regarde par la fenêtre. C’est alors qu’il voit le coffre s’ouvrir, une femme en sort précipitamment.





"Je l’ai mise en lieu sûr, j’ai fermé la porte à clé et j’ai appelé la police", raconte le gérant de la station-service. Apeurée et couverte de bleus sur la jambe et le bras gauche, la jeune femme s’empare du pistolet de Yosef Alsabah. Il la rassure, lui demande de faire attention et lui promet que son ravisseur ne reviendra pas.





Elle est rapidement prise en charge par la police et un proche la conduit à l’hôpital. D’après les autorités, le suspect n’a toujours pas été arrêté.