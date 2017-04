Elle tient tête à un groupe d'extrême droite : les dessous d'une photo devenue virale au Royaume-Uni

Publiée samedi soir sur Twitter par Jess Philipps, une députée du Labour, le cliché est vite devenu viral. Il a été relayé par plus de 10.000 personnes. "Qui semble avoir le pouvoir ici, la véritable habitante de Birmingham, à gauche, ou le membre de l'EDL qui a migré pour la journée dans notre ville et qui n'arrive pas à s'intégrer?", a commenté Jess Philipps.





"Victime" de son succès, Saffiyah Khan a été retrouvée par les médias outre-Manche. "Je suis venue observer la manifestation de l'EDL avec l'intention de montrer mon soutien aux personnes qu'ils harcèlent et agressent", a-t-elle au site Buzzfeed. Pendant la manifestation, elle s'est aperçue qu'une vingtaine d'hommes encerclaient une jeune femme portant un hijab. "Je n'aime pas voir des gens se liguer contre quelqu'un dans ma ville", a-t-elle indiqué à la BBC. Avant de préciser : "Je me suis avancée et je leur ai dit que je la soutenais et que je n'étais pas d'accord avec eux". C'est alors que certains manifestant se sont rassemblés alors autour d'elle, notamment l'homme que l'on aperçoit sur la photo, pour l'intimider. "Il a pointé son doigt vers mon visage. C'était très agressif", a raconté Safia Khan.