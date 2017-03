Abu Dhabi : une femme enceinte et son fiancé détenus pendant six semaines parce qu'ils n'étaient pas mariés

Le cauchemar a commencé lorsque Emlyn Culverwell, 29 ans, originaire d'Afrique du Sud, a emmené Iryna Nohai, sa fiancée de 27 ans d'origine Ukrainienne, à l'hôpital pour cause de "crampes d'estomac". Le médecin découvre qu'il s'agit d'un début de grossesse et prévient les autorités lorsque le couple est dans l'incapacité de fournir les certificats de mariage.





Les jeunes gens ont été conduits au poste de police, avant d'être transférés dans la prison d'Al Wathba. La mère d'Emlyn a beau avoir confirmé aux autorisés qu'ils s'étaient fiancés deux jours avant leur arrestation, pour la loi, ils n'étaient pas mari et femme. La détention a ainsi duré six semaines et la femme enceinte doit passer de nouveaux tests pour déterminer depuis combien de temps elle est "sexuellement active"...