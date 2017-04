La dernière personne née avant 1900 est morte

Elle était née le 29 novembre 1899. L'Italienne Emma Morano, dernière survivante connue d'avant 1900 et doyenne présumée de l'humanité, est décédée samedi à son domicile de Verbania (nord), à l'âge de 117 ans, ont annoncé les médias italiens. "Elle a eu une vie extraordinaire et nous nous souviendrons toujours de sa force pour aller de l'avant", a déclaré le maire de Verbania, cité par ces médias.





Emma Morano aura vu défiler onze papes, trois rois d'Italie et douze présidents de la République. "La femme qui a vu trois siècles", selon la biographie romancée écrite par le Napolitain Renè Papas, a perdu son premier amour pendant la Première guerre mondiale, s'est séparée d'un mari violent juste avant la Seconde et a travaillé jusqu'à l'âge de 75 ans dans une fabrique de sacs en toile de jute. Surtout, elle a suivi un singulier régime pendant plus d'un siècle, sur les conseils d'un médecin ayant détecté une anémie quand elle avait 20 ans : trois oeufs par jour, deux crus et un cuit, et très peu de fruits ou de légumes. Très indépendante, elle est restée autonome jusqu'à 115 ans et n'a jamais accepté de mettre les pieds dans un hôpital, ne serait-ce que pour une petite opération de la cataracte.