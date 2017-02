Empoisonnement de Kim Jong-nam, demi-frère de Kim Jong-un : une mort "très douloureuse"

Kim Jong-nam "est mort dans l'ambulance. Il s'est évanoui dans le clinique. Il est mort en 15 ou 20 minutes", a indiqué le ministre malaisien de la Santé S. Subramaniam, dimanche, près de deux semaines après l'assassinat du demi-frère du leader nord-coréen Kim Jong-Un à l'aéroport de Kuala Lumpur, la capitale du pays. Sa mort a dû être "très douloureuse", a poursuivi le ministre, ajoutant que les résultats de l'autopsie suggéraient que la victime a succombé à une "paralysie très grave".





Tombé en disgrâce aux yeux du régime nord-coréen, Kim Jong-nam a été empoisonné avec du VX, un agent neurotoxique extrêmement mortel et plus puissant que le gaz sarin. Il est incolore, inodore et agit en stimulant excessivement les glandes

et muscles, ce qui les fatigue rapidement et attaque la respiration. D'après M. Subramaniam, "seuls 10 milligramme de VX suffisent pour provoquer la mort".