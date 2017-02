Empoisonnement de Kim Jong-Nam : le VX, l'un des agents chimiques les plus mortels jamais produits

Le 13 février dernier, Kim Jong-Nam, demi-frère du dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong-Un, est approché par deux jeunes femmes à l’aéroport de Kuala Lumpur. Quelques minutes plus tard, l’homme de 45 ans s’écoule. Il est transporté à l’hôpital mais meurt durant le transfert. En cause ? Le VX, l'un des agents chimiques les plus mortels jamais produits.





Nom de code donné par les scientifiques américains qui l'ont fabriqué en masse, le VX - un composant organophosphoré - est indolore et inodore à l'état pur. Il a été créé pour la première fois dans un laboratoire britannique au début des années 1950. Mais des scientifiques américains ont perfectionné sa puissance lors de la course aux armements avec l'Union soviétique pendant la Guerre froide. Le VX figure désormais sur la liste des armes de destruction massive de l'ONU. Problème : la Corée du Nord n'est pas signataire de la CIAC. "Il ne serait donc pas surprenant qu'elle possède du VX", a déclaré à l'AFP Satoshi Numazava, professeur de toxicologie à l'université Showa au Japon. Vendredi, la Corée du Sud, qui voit la main de Pyongyang derrière l'assassinat de Kim Jong-Nam, s'est dite "choquée" par cette révélation des autorités maliaisiennes et s'est empressée de dénoncer une "violation patente" des traités internationaux.