Retraites, épargne, santé... Comment le Nobel d’économie 2017 vous aide à faire les bons choix (malgré vous)

LCI : De manière simple, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce concept d’"économie comportementale" développé par Richard Thaler ?

Roland BENABOU : L’économie comportementale consiste à mieux intégrer les enseignements de la psychologie dans l’analyse des comportements économiques. Elle s’est développée au cours des trente dernières années et est devenue un pan très important de la discipline. Traditionnellement, l’économie représente les agents - c’est-à-dire les ménages, travailleurs, investisseurs, etc.- comme agissant au mieux de leurs intérêts, en tout cas dans la mesure où ils comprennent leurs intérêts dans telle ou telle situation. Mais nous savons également, et la psychologie le démontre, que parfois nous souhaitons faire quelque chose, mais nous ne pouvons pas résister à la tentation de faire autre chose : qu'il s'agisse d'arrêter de fumer ou de manger trop de chocolat pour rester en bonne santé demain. Nous avons des intentions ou des idées sur ce qui serait bon pour nous de faire à long terme, mais à court terme nous sommes victimes de tentations, en raison de notre manque de volonté ou de self-control. L’idée de l'économie comportementale est de trouver en même temps des remèdes à proposer aux gens pour les aider à surmonter ces problèmes. Ce coup de pouce (nudge signifie "pousser du coude", ou "inciter à faire quelque chose" en anglais, ndlr) peut s'appliquer à d'innombrables situations : dans la vie privée, la consommation, l'entreprise et même la politique. Thaler a d'ailleurs influencé et même conseillé nombre de politiciens, comme le président Barack Obama, durant sa campagne présidentielle, ou encore le Premier ministre britannique James Cameron.

LCI : Concrètement, quelles sont les applications possibles et dans quels domaines ?

Roland BENABOU : Pour prendre un exemple très concret, chacun sait qu’il faut épargner pour ses vieux jours, mais cela signifie aussi faire des sacrifices aujourd’hui. Autrement dit : cela veut dire se priver soi-même ou ses enfants, c’est difficile. Donc, ce qu’il se passe, dans la pratique, c’est que les gens épargnent trop peu. Et eux-mêmes le reconnaissent. Thaler a développé dans plusieurs compagnies aux Etats-Unis un programme qui s’appelle "Save more tomorrow" (que l’on peut traduire par "épargnez plus demain"), afin d'aider les gens à épargner davantage sans pour autant avoir le sentiment de faire des sacrifices. Ce programme, basé sur le volontariat, consistait à ce qu'une part des futures augmentations de salaires soit mise de côté pour sur un compte épargne. C’est une façon d’augmenter l’épargne à long terme, sans avoir l'impression de se priver sur le moment. Ce type de programme est aujourd’hui très répandu, notamment aux Etats-Unis.