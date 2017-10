En creusant un tunnel de 600 m, des cambrioleurs brésiliens ont failli réaliser le "casse du siècle"

D’après la police, le butin ciblé s’élevait à un milliard de reais, soit environ 270 millions d’euros. 16 suspects ont été interpellés lundi et auraient investi "quatre millions de reais (plus d’un million d’euros)" pour réaliser les travaux, précise le commissaire dans des propos rapportés par l’AFP.





Certains membres de la bande sont soupçonnés d’avoir pris part à l’un des casses les plus médiatiques de ces dernières années au Brésil, en 2005 à Fortaleza. Plus de 165 millions de reais (environ 55 millions d’euros à l’époque) avaient été volés dans la succursale de la Banque centrale, avec le même mode opératoire : un tunnel d’une centaine de mètres creusé depuis une maison et menant dans le coffre-fort. Un film, Braquage à la Banque centrale, avait immortalisé l’épisode en 2011.