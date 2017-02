"En crise", le groupe Etat islamique voit ses revenus divisés par deux depuis 2014

Acculé sur le front militaire à l'heure où l'offensive sur Mossoul s'accélère, le groupe Etat islamique serait également en difficulté côté finances. Selon un rapport de l'International centre for the study of radicalisation and political violence (ISCR), ses revenus seraient en perte de vitesse : ils ont été divisés par deux entre 2014 et 2016, en passant de 1,9 milliard à 870 millions de dollars.





Le chiffre d'affaires du groupe terroriste a, par conséquent, lui aussi connu une baisse. Il était de 970 millions en 2014, puis de 520 millions de dollars en 2016. Une chute qui s'explique avant tout par des raisons… géographiques. Les finances de Daech ont reposé ces dernières années sur sa mainmise total sur des pans gigantesques de territoires, à cheval entre la Syrie et l'Irak. Or cette vaste zone vacille depuis plusieurs mois sous les coups de butoirs de la coalition internationale d'un côté, et la Russie associée au régime de Damas de l'autre. Conséquence ? Avec la perte de 62% de ses terres en Irak et de 30% en Syrie, ses revenus se réduisent comme peau de chagrin.