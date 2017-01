EN DIRECT - Six morts après l'attentat contre une mosquée à Québec, un "acte terroriste" pour Trudeau

Le centre culturel islamique de Québec (aussi connu sous le nom de grande mosquée) a déjà été la cible de gestes haineux : l'été dernier une tête de porc avait été déposée devant l'une de ses portes. D'autres mosquées canadiennes ont également été taguées avec des propos racistes au cours des derniers mois.





Plus récemment, des tracts islamophobes avaient été distribués à différents endroits de la ville de Québec. Des veillées à la chandelle en hommage aux victimes sont déjà prévues lundi à Québec, Montréal, Ottawa, Trois-Rivières et Saguenay. Le président François Hollande a réagi en dénonçant "avec la plus grande fermeté" cet "odieux attentat".