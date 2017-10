EN DIRECT - Catalogne : "Sans négociations, il y aura déclaration de l'indépendance mardi ou mercredi"

VALLS





Originaire de Barcelone, l'ancien Premier ministre français a déclaré sur BFMTV que "défaire l'Espagne, c'est-à-dire un Etat-nation (...), c'est défaire l'Europe. Et si on ouvre la boîte de Pandore, demain c'est le Pays basque, et après c'est le Pays basque français, et après c'est l'Italie du Nord, et après c'est la guerre".