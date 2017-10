EN DIRECT - Catalogne : le chef des Mossos devant la justice à Madrid

Poursuivi pour "sédition", le chef des Mossos, la police catalane, comparaît ce vendredi à l'Audience nationale de Madrid, un tribunal notamment en charge des affaires de sécurité nationale. Josep-Lluis Trapero est convoqué, comme ses adjoints et les chefs des deux associations indépendantistes de Catalogne, pour des troubles survenus les 20 et 21 septembre dernier, alors que des membres de la Guardia civil menaient des perquisitions et arrestations dans le but d'empêcher la tenue du référendum.





Le parquet a la possibilité de requérir le placement en détention provisoire des inculpés à l'issue de leur comparution. Cette dernière survient alors que la crise est à son comble entre la Catalogne et le pouvoir central. Les dirigeants séparatistes catalans, qui estiment avoir remporté le référendum avec 90% des voix et un taux de participation de 42,3%, envisagent de déclarer l'indépendance unilatéralement dès lundi.