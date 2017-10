EN DIRECT - Catalogne : pour le gouvernement espagnol, "toutes les options" sont sur la table

INDÉPENDANCE - Après un référendum et plusieurs semaines de crise entre la Catalogne et le gouvernement espagnol, le président de la région Carles Puigdemont a prononcé un discours très attendu ce mardi. Tout en affirmant que "la Catalogne sera un Etat indépendant" et avoir reçu mandat d'appliquer les résultats du vote, il a proposé de "suspendre les effets" de cette déclaration d'indépendance pour maintenir "le dialogue" avec l'Espagne. Une proposition que le gouvernement semble vouloir prendre en compte.