EN DIRECT - Crise en Catalogne : Macron et Merkel au soutien de Rajoy

Face à la pression exercée par le gouvernement Rajoy, Carles Puigdemont, séparatiste de toujours et arrivé au pouvoir début 2016 en promettant l'indépendance, est sous pression. Ses soutiens le poussent à ne pas céder à l'Etat espagnol et la CUP, parti d'extrême gauche et allié de Puigdemont, l'incite à déclarer l'indépendance de la Catalogne dès que possible. Ce jeudi soir et dimanche, des manifestations sont d'ores et déjà prévues, sous l'impulsion de la CUP, avec comme credo : "Arrêtons la répression, sortons dans les rues sans peur. Faisons la République maintenant".





Malgré les nombreux soutiens que compte Puigdemont dans la quête de l'indépendance, d'autres voix résonnent en Catalogne pour faire reculer le processus, notamment dans la sphère économique. Ainsi, plus de 800 entreprises, dont les deux plus grandes banques catalanes, Caixa Bank et Banco de Sabadell, ont transféré leur siège social hors de la région depuis le référendum. Autre point sur lequel Puigdemont est surveillé de par sa volonté d'indépendance : le tourisme. Absolument essentiel pour la région, ce secteur commence à montrer d'importants signes de faiblesse, l'Espagne revoyant à la baisse sa prévision de croissance pour 2018, de 2,6% à 2,3%. Plus important encore, le gouvernement espagnol a un avantage considérable dans cet affrontement. Les finances du gouvernement catalan sont, depuis septembre, sous tutelle de Madrid, qui pourrait décider de couper le robinet.