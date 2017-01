EN DIRECT - Décret anti-migrants de Trump : l'Iran va appliquer "la réciprocité" aux Américains

Donald Trump entend renforcer les contrôles aux frontières. Le président américain a pris un nouveau décret en matière d'immigration, censé stopper l'entrée de terroristes islamiques radicaux sur le sol américain. "Je mets sur pied de nouvelles mesures de contrôle pour les maintenir hors des Etats-Unis. Nous ne les voulons pas ici", a-t-il déclaré, indiquant ne pas vouloir "oublier les leçons du 11-Septembre".





Le décret, a-t-il poursuivi, sera "du lourd". Et en effet, lourd, ce sera, puisque le programme d'accueil des réfugiés et gelé et que, désormais, les ressortissants de sept pays, à forte population musulmane, seront bloqués à l'entrée des Etats-Unis : d'Irak, d'Iran, de Libye, de Somalie, du Soudan, de Syrie et du Yémen. Dès ce samedi, les premiers effets de la mesure se sont faits sentir, avec de nombreux citoyens de ces pays bloqués dans un aéroport. Le même jour, l'Iran décidait de rendre la monnaie de leur pièce aux Etats-Unis en appliquant le même traitement aux citoyens américains.