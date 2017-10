EN DIRECT - Las Vegas : Trump sur place pour rencontrer blessés et forces de l'ordre

ÉTATS-UNIS - Deux jours après la fusillade la plus sanglante de l'histoire du pays -58 morts (59 en comptant le tireur) et 527 blessés selon le dernier bilan- l'enquête se poursuit pour retracer le parcours du tueur et ses motivations. La compagne de Stephen Paddock, de retour aux Etats-Unis, est notamment interrogée par le FBI. Quant à Donald Trump, le président américain est attendu sur place ce mercredi.