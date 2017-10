EN DIRECT - Indépendance de la Catalogne, c'est pour aujourd'hui ?

INDÉPENDANCE - Journée décisive, ce mardi, dans la crise qui oppose depuis plusieurs semaines maintenant la Catalogne et le reste de l'Espagne. Car deux jours après les manifestations monstres d'anti-indépendantistes, réunissant de 350.000 à 950.000 à Barcelone et dans le reste du pays, Carles Puigdemont, le président du gouvernement local, doit prendre la parole à 18 heure et, peut-être, déclarer l'indépendance de la Catalogne.