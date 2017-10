EN DIRECT - L'autonomie de la Catalogne suspendue ? Mariano Rajoy "n'écarte rien"

A l'appel de l'initiative citoyenne "Parlem? Hablemos?" (On se parle?, en catalan et en espagnol) ils étaient des dizaines de milliers, vêtus de blanc, à se rassembler ce samedi dans de nombreuses villes pour réclamer un "dialogue" entre les Catalans et le reste du pays. A Barcelone, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées face à la mairie. "On ne peut nier la tension sociale", disait Alicia Domenec, 39 ans. "Il y a une rupture, une fracture, des insultes, une négation de l'autre". Des manifestations similaires ont eu lieu à Valence (sud-est), Saragosse et Valladolid (nord), au Pays Basque et à Palma de Majorque, entre autres.





Mais à Madrid, une autre manifestation, qui se disait "patriotique", a rassemblé 50.000 personnes, selon la préfecture. Au milieu des drapeaux espagnols, les manifestants ont scandé des slogans hostiles aux dirigeants catalans séparatistes, à l'origine de la consultation de dimanche dernier interdite par la justice espagnole. Octavi Puig, un retraité catalan qui vit à Madrid, a dit manifester "parce que je ne veux pas qu'on mette un Mur de Berlin pour aller là où se trouvent les morts (de sa famille) et mes proches".