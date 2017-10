EN DIRECT - La France et l'Allemagne au soutien de Rajoy

EXODE





La troisième banque espagnole, CaixaBank, a décidé vendredi de transférer son siège social hors de Catalogne "en raison de la situation politique et sociale actuelle dans la région", selon un communiqué. Le domicile social sera transféré de Barcelone à Valence (sud-est) afin d'assurer "la protection des clients, actionnaires et employés" et de sauvegarder sa "sécurité juridique et réglementaire", précise la banque, alors que les autorités séparatistes menacent de déclarer l'indépendance unilatéralement.