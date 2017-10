EN DIRECT - Référendum en Catalogne : 844 blessés selon les autorités catalanes

RÉACTION





"Nous avons gagné le droit d'avoir un Etat indépendant, déclare Carles Puigdemont, le président catalan. L'UE ne peut plus regarder ailleurs." "Nous sommes des citoyens européens et souffrons d'atteintes à (nos) droits et libertés", a-t-il ajouté, en demandant à l'UE "d'agir rapidement".