EN DIRECT - Référendum en Catalogne : Macron redit à Rajoy son "attachement" à "l'unité constitutionnelle" de l'Espagne

Urnes et matériel électoral saisis, portes de bureaux de vote défoncées, charges à coups de matraque et tirs de balles en caoutchouc : les forces de l'ordre ont tout fait pour empêcher la tenue du scrutin. Elles "ont fait leur devoir" et "respecté le mandat de la justice", qui avait déclaré le référendum anticonstitutionnel, s'est félicité le chef du gouvernement Mariano Rajoy. "L'Etat de droit reste en vigueur avec toute sa force", en conclut le Premier ministre, qui assène qu"aujourd'hui, il n'y a pas eu de référendum d'autodétermination en Catalogne". Au prix de plus d'au moins 92 blessés parmi les 844 personnes ayant "sollicité assistance sanitaire pendant la journée du référendum, en relation avec les charges des forces de police de l'Etat", selon le gouvernement régional.





"Nous avons gagné le droit d'avoir un Etat indépendant", a déclaré le président indépendantiste catalan Carles Puigdemont, qui a dénoncé la "violence injustifiée" de la police nationale. 33 policiers ont été blessés, selon le ministère de l'Intérieur, qui affirme que certains ont essuyé des jets de pierre. 10.000 membres des forces de l'ordre ont été envoyés en renfort en

Catalogne par Madrid, selon le journal El Pais.