EN DIRECT – Référendum en Turquie : le dépouillement des votes a commencé, le "oui" en tête

Le gouvernement présente cette révision constitutionnelle comme indispensable pour assurer la stabilité du pays et lui permettre d'affronter les défis sécuritaires et économiques. Mais l'opposition dénonce la dérive autoritaire d'un homme qu'elle accuse de chercher à museler toute voix critique, surtout depuis le putsch manqué il y a neuf mois. Et pour cause : s'il l'emporte, Recep Tayyip Erdogan disposerait d'un pouvoir considérablement renforcé et pourrait en théorie rester président jusqu'en 2029. Le dirigeant âgé de 63 ans a occupé le poste de Premier ministre entre 2003 et 2014, avant d'être élu président.





Si le texte est approuvé, "il enclencherait la restructuration la plus drastique des 94 ans d'histoire de la politique turque et de son système de gouvernance", selon un rapport signé par Sinan Ekim et Kemal Kirisci, du thinktank Brookings Institution. L'opposition et les ONG ont déploré de leur côté une campagne inéquitable, avec une nette prédominance du oui dans les rues et les médias. Le parti prokurde HDP a ainsi dû faire campagne avec ses deux coprésidents et nombre de ses élus en prison, accusés de liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).