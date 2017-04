EN DIRECT - Attaque au camion à Stockholm : au moins 3 morts, une personne arrêtée

Un camion a renversé des passants avant de s'encastrer dans un magasin en plein centre de Stockholm, faisant au moins 3 morts et de nombreux blessés, ce vendredi, peu avant 15h. Selon le Premier ministre suédois Stefan Löfven et la police, tout indique qu'il s'agit d'un acte terroriste. "Il y a des morts, et beaucoup de blessés", a indiqué à l'AFP une porte-parole des services de sécurité suédois, qui ajoute que les autorités recherchent "celui ou ceux qui sont derrière cet attentat".