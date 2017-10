EN DIRECT - Tuerie de Las Vegas : 9 millions de dollars récoltés pour aider les victimes

ENQUÊTE





Insistant sur la préméditation d'une attaque "bien pensée", le shérif a par ailleurs relevé qu'il était "troublant qu'il ait été capable de déplacer autant de matériel sans assistance". Et de s'interroger : "On peut se demander s'il a bénéficié d'aide à un moment donné". Stephen Paddock avait accumulé un arsenal d'une quarantaine de fusils et armes de poing, des explosifs et des milliers de munitions.