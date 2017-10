EN DIRECT - Fusillade de Las Vegas : le tireur s'est tué avant l'arrivée de la police

ÉTATS-UNIS - Un homme a tiré à l'arme automatique à de multiples reprises dimanche en fin de soirée, heure locale, sur des spectateurs qui assistaient à un concert qui avait lieu près du Mandalay Bay Resort and Casino. Il y a plus de 50 morts et 406 personnes ont été transportées à l'hôpital. Le suspect s'est tué avant l'arrivée de la police, tandis que sa compagne, un temps recherchée, a été arrêtée.