EN DIRECT - Attentat de Londres : la police donne l'identité de l'assaillant, Khalid Masood, 52 ans

ENQUÊTE - Au lendemain de l'attaque terroriste près du Parlement à Londres qui a fait trois morts (plus l'assaillant), la police britannique a procédé à huit arrestations. Theresa May a indiqué devant le Parlement que l'auteur était britannique et qu'il était surveillé par les services de sécurité, avant que la police ne donne son identité : Khalid Masood, 52 ans. L'attaque dans laquelle trois lycéens français ont été blessés a été revendiquée par le groupe Etat islamique. Les dernières infos en direct.