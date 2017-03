EN DIRECT - Attentat de Londres : le groupe Etat islamique revendique l'attaque

ENQUÊTE - Au lendemain de l'attaque terroriste près du Parlement à Londres, la police britannique a procédé à huit arrestations. Selon un dernier bilan revu à la baisse jeudi matin, trois personnes sont mortes en plus de l'assaillant. L'identité de ce dernier n'a pas été révélée mais Theresa May a indiqué devant le Parlement qu'il était britannique et qu'il était surveillé par les services de sécurité. Trois lycéens français ont été blessés, leurs jours ne sont pas en danger. Les dernières infos en direct.