En France comme en Europe, les velléités indépendantistes de la Catalogne en réveillent d’autres

Un référendum visant à réclamer plus d'autonomie pour les régions Lombardie et Vénétie doit se tenir le 22 octobre prochain. Mais le scrutin n’a que très peu de traits communs avec le référendum catalan. Le président de la Lombardie, Roberto Maroni, membre de la Ligue du Nord, a ainsi souligné qu'il se déroulait "dans le cadre de l'unité nationale" et "qu'il n'était pas question d'indépendance". Placée à la droite de la droite de l’échiquier politique italien, la Ligue du Nord, qui prônait à l'origine l'indépendance de la "Padanie" (zone géographique du nord de l’Italie, ndlr), est désormais axée sur un discours anti-euro et anti-immigrés.