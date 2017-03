En Grande-Bretagne, téléphoner au volant peut maintenant vous faire perdre votre permis

En France, 57 % des automobilistes, et près de huit jeunes sur dix, utilisent leur téléphone au volant. Il est pourtant responsable d’1 accident corporel sur 10. Il a par ailleurs été prouvé que le conducteur enregistre entre 30 et 50 % d’informations en moins sur la route lorsqu’il est au téléphone provoquant alors un impact négatif sur la bonne exécution des tâches nécessaires à la conduite, souligne le site web de la Sécurité routière, qui rappelle que les sanctions sont une amende de 150 euros et un retrait de trois points sur le permis.





Car une toute petite seconde d’inattention peut avoir des conséquences terribles : en octobre dernier, un chauffeur de camion, qui avait renversé une mère et ses trois enfants, a été condamné à dix ans de prison. A la barre du tribunal, il avait expliqué n’avoir pas vu les victimes, car il était distrait par son téléphone. "Nous devons briser cette dépendance, et la meilleure façon pour les conducteurs d’y arriver est de prendre l'habitude d’éteindre son téléphone, et de le mettre dans la boîte à gants", estime pour sa part Edmund King, président de l’Automobilist Association (AA).