EN IMAGES - Suède, le jour d'après : anonymes, famille royale... le pays entier plongé dans la tristesse après l'attentat

"Nous savons que l'objectif de ce type d'attaque est de diffuser la peur et la haine dans la société et de nous effrayer mais (...) la Suède s'est montrée sous son meilleur jour en nous aidant les uns les autres, en nous soutenant, en ouvrant nos maisons aux autres", a affirmé samedi le Premier ministre suédois, Stefan Löfven, alors qu'il s'est rendu sur les lieux de l'attaque au camion-bélier qui, la veille, a fait au moins 4 morts et 15 blessés dans le centre-ville de Stockholm.





Sur les réseaux sociaux, de nombreuses images illustrent l'émotion ressentie par la population, alors que d'innombrables fleurs ont été déposées sur les lieux de l'attentat. Lundi, à midi, un hommage national aura lieu en mémoire des victimes de l'attentat, ainsi qu'une minute de silence.