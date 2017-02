En manque de volontaires, Daech force des enfants et des handicapés à faire les kamikazes

Les forces de la coalition auraient pu observer à de nombreuses reprises des véhicules-suicides se détourner de leur objectif au dernier moment pour s’abriter derrière des bâtiments. "Et là on voit une patrouille de l’Etat islamique (EI) partir à la recherche de la VBIED […], on voit le commandement de l’EI se demander où est passé le chauffeur".





"On a vu plusieurs chauffeurs" disparaitre, a précisé le général. Selon lui, enchainer les chauffeurs serait une pratique récente de Daech. Les premiers cas auraient été repérés alors que les forces irakiennes se rapprochaient de Mossoul-Est lors de l’opération de libération de la ville, qui a débuté en octobre 2016.