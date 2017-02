En refusant soudainement de s'allaiter, un bébé a peut-être sauvé la vie de sa mère atteinte d'un cancer du sein

Jusqu'aux cinq mois du petit bonhomme tout allait pour le mieux : l'enfant s'allaitait normalement, comme tout nourrisson. Puis, du jour au lendemain, le petit garçon a refusé de prendre le sein droit de sa mère. S'ensuivait des colères de l'enfant qui refusait catégoriquement de téter le sein de sa mère. "Teddy sentait très certainement que le lait provenant de mon sein droit n’avait pas le même goût que celui du gauche", confie-t-elle au journal.





Se posant des questions face aux refus de son fils de s'alimenter au sein, la jeune Sarah Boyle finit par prendre rendez-vous avec un médecin qui s'étonne de la réaction de l'enfant mais conseille tout de même à la jeune maman de passer quelques examens pour poser un diagnostic afin de comprendre. Quelques semaines plus tard, les spécialistes lui annoncent qu'elle est atteinte d'un cancer du sein de stade 2 et qu'elle doit cesser d'allaiter son fils, pour démarrer une chimiothérapie. "On m'a souvent dit qu'allaiter aidait la maman et l'enfant à tisser des liens. Dans mon cas, cela m'a sauvé la vie", dit-elle.