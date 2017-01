L'acteur Kal Penn (Dr House) lance une cagnotte pour les réfugiés syriens et récolte (déjà) un demi-million

On l’insulte ? Il répond, de la plus belle des façons. Aux Etats-Unis, les parties se crispent depuis le décret anti-immigration signé par Donald Trump qui vise à interdire l’entrée aux immigrés et réfugiés de 7 pays. Si les stars ont tendance à se mobiliser sur les réseaux sociaux pour dénoncer cette directive, d'autres font aussi les frais de discours racistes. L’acteur américain Kal Penn a ainsi reçu sur Twitter un message qu’il a publié samedi dernier : "You don’t belong hin this country, you fucking joke." ("Tu n’appartiens pas à ce pays, tu es une putain de blague").





L’acteur, notamment connu pour son rôle de Kuma Patel dans la trilogie Harold et Kumar, et celui de Lawrence Kutner dans Dr House, a choisi de lui répondre, via un tweet partagé plus de 50.000 fois. "Au mec qui dit que je n’appartiens pas aux Etats-Unis, j’ai ouvert une collecte de fonds pour les réfugiés syriens en ton nom".