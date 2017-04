En Somalie, des millions de personnes en situation d'urgence alimentaire

FAMINE ET CHOLÉRA - Deux de nos reporters ont pu se rendre dans le sud de la Somalie avec une équipe de l'Unicef. Une aide humanitaire qui s'est effectuée sous escorte militaire dans un secteur où il y a urgence de venir en aide aux Somaliens. L'eau manque, le choléra se répand et les vies de millions d'enfants et adultes somaliens sont en danger. Dans des zones, il n'y a plus rien à manger, ce qui génère des milliers de déplacés de la sécheresse. Même situation dans la capitale, Mogadiscio, où des milliers de personnes affluent à cause de cette crise humanitaire. Le président somalien a lancé un appel au secours auprès des Nations Unies.