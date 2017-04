En un an, le budget de Trump pour ses déplacements devrait égaler celui dépensé par Obama en 8 ans

Toutes ces allées et venues posent également un problème au niveau de la sécurité et mettent la pression sur les Services Secrets. Des dizaines d’agents ont dû être relevées de leurs fonctions habituelles dédiées aux investigations criminelles pour assurer la sécurité du président et de sa famille. Le département de la Sécurité intérieure du pays a d’ailleurs demandé plus de fonds pour cette tâche, notamment parce que Donald Trump a beaucoup d’enfants. Selon les autorités newyorkaises, la protection de Melania Trump nécessiterait par exemple 127.000 à 146.000 dollars par jour.