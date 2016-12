Enfant puni 15h sur un balcon en Belgique : la colère du papa français

La nouvelle a choqué à plus d’un titre jeudi 29 décembre. La presse belge avait révélé que des jumeaux de 6 ans (un garçon et une fille) avaient subi des actes de maltraitance de la part de leur mère et de son compagnon. Les faits, qui s’étaient déroulés lundi 26 décembre à Saint-Josse au nord de Bruxelles, sont particulièrement sordides puisque le petit garçon était resté dehors 15h (de 5h du matin à 20h) en pyjama sur le balcon du domicile, en guise de "punition".





Aujourd’hui, c’est le père biologique des deux enfants qui réagit pour la première fois, selon une information de la Dernière Heure. Le papa est un homme vivant en France comme l'a confirmé le bourgmestre de la ville, Emir Kir. Selon lui, il est "très en colère" et souhaite venir le plus rapidement possible au chevet de ses enfants. Un père qui ignorait tout de la maltraitance que faisaient subir à ses enfants la mère de 31 ans (également française) et son compagnon belge de 21 ans.