Enfants morts écrasés par des commodes : Ikea va verser 50 millions de dollars à trois familles

À la fin du mois de juin, consécutivement à ces drames, la chaîne d'ameublement à bas coûts avait été contrainte de procéder au rappel de dizaines de millions de meubles, en Amérique du Nord et en Chine notamment. Avant cela, le groupe scandinave créé en 1943 à Älmhult par Ingvar Kamprad (dont les initiales se retrouvent au début du nom Ikea, le "e" et le "a" étant pour "Elmtaryd", la ferme familiale du fondateur, et "Agunnaryd", son village natal, ndlr), avait lancé une vaste campagne de sensibilisation appelant ses clients à bien vérifier la fixation des meubles.