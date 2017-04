Équateur : le sort de Julian Assange suspendu au résultat de la présidentielle

En Equateur, c'est la fin de l'ère de Rafael Correa, le président sortant, élu pour la première fois en 2006. Ce dimanche 2 avril, le pays vote pour choisir son futur président. Le 19 février, outre des élections législatives qui ont donné au parti de Correa une majorité, le premier tour de la présidentielle a abouti à un duel clair : l'ancien vice-président socialiste Lenin Moreno et l'ex-banquier Guillermo Lasso, au coude-à-coude dans les sondages.





Ce dimanche soir, nous saurons donc si l'Equateur maintient le cap du socialisme, comme récemment l'Uruguay et le Nicaragua, ou bien s'il tourne la page, à l'instar de l'Argentine, du Pérou et du Brésil. Et il y en a un qui attend avec impatience de connaître le résultat final : Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks.