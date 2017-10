Escroquerie stomacale : 800 touristes britanniques soupçonnés d'avoir déposé de fausses plaintes aux Baléares

Cette hausse des plaintes est liée à un vide juridique au Royaume-Uni, où la loi de protection des consommateurs n'exige pas des clients malades qu'ils produisent un certificat médical. Il leur suffisait dans certains cas de présenter une facture d'achat de médicaments pour obtenir un remboursement, selon la police espagnole.





Le problème est d'une telle ampleur que le secrétaire aux Affaire étrangères Boris Johnson avait ironisé sur la santé digestive des Britanniques, devenus "parmi les plus fragiles" sur ce point. En juin dernier, face à l’ampleur du phénomène, L’ABTA, la fédération des agences de voyages britanniques, avait lancé une campagne d’information, ou plutôt d’alerte, auprès du grand public et du gouvernement sur les dérives de cette tendance des touristes britanniques qui pourrait avoir des conséquences bien plus contre-productives, et notamment la hausse du prix de ces voyages tout-compris pour tout le monde.