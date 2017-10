Prison, exil ... Quel sort pour le président de la Catalogne Carles Puigdemont en cas de déclaration d'indépendance ?

Le dénouement approche dans la crise politique qui oppose l'Espagne à la Catalogne. Samedi, le gouvernement espagnol mené par Mariano Rajoy a annoncé le recours à l'article 155 de la Constitution espagnole, permettant de suspendre l'autonomie de la Catalogne, une première de l'autre côté des Pyrénées.

Toutefois, Rajoy a assuré ne pas "suspendre l'autonomie de la Catalogne". "On destitue les personnes qui ont placé ce gouvernement en dehors de la loi, de la Constitution et du statut" a-t-il indiqué, demandant au sénat de suspendre de ses fonctions le gouvernement catalan, dans le but d'organiser de nouvelles élections en janvier prochain.