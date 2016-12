Espagne : crainte d’attaque terroriste à Madrid après la découverte de vidéos

Plutôt épargné par le phénomène djihadiste qui touche l’Europe ces dernières années, l’Espagne s’inquiète depuis quelques jours de la découverte de vidéos de présumés terroristes. La police a mis la main mercredi sur des enregistrements d’individus armés et portant des "attributs de Daech" se mettant en scène devant une image de la Puerta del Sol, lieu emblématique de Madrid.





Cette découverte a été réalisée suite à l’arrestation de deux Espagnols, Edrissa Ceesay Sanuwo et Samir Sennouni Mouh. "Après avoir obtenu un fusil de type AK-47, ils ont réalisé différentes vidéos en exhibant celui-ci de même qu’un couteau militaire, avec les attributs de Daech, entre autres le drapeau en y insérant des chants islamiques et des phrases de nature djihadiste", rapporte l’ordonnance de placement en détention. Les deux hommes sont poursuivis pour "apologie du terrorisme et stockage de munitions et armes de guerre".