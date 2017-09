Référendum sur l'indépendance de la Catalogne : que se passera-t-il si le "oui" l'emporte ?

Le gouvernement n'a qu'un but : interdire l'organisation du scrutin. Pour une raison simple : il n'est pas légal, comme nous l'explique Bernard Bessière, Professeur des Universités au Centre Aixois d'Etudes Romanes et spécialiste de l'Espagne contemporaine : "Le pays va au clash car les Catalans s'assoient sur la Constitution, ils n'en ont que faire. Mariano Rajoy, lui, ne fait que dire la loi et la Constitution, qui prévoient que ce référendum ne peut pas se tenir." En conséquence, la Cour constitutionnelle d'Espagne, plus haute autorité du pays a menacé cette semaine tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation du scrutin : des membres du gouvernement catalan, mais aussi les directeurs de la télévision et de la radio publiques régionales, ou encore le chef de la police catalane. Egalement visés par la Cour, les 948 maires de la région, qui ont été enjoints de "respecter la suspension de la consultation en les avertissant de leurs éventuelles responsabilités, y compris pénales". Enfin, des enquêtes sur d'éventuels préparatifs du référendum devraient être menées avec l'aide de la Garde Civile et de la police catalane, et les instruments destinés au vote devraient être saisis.