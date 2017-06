Espagne : la Catalogne légalise les clubs de consommateurs de cannabis

Les fumeurs de cannabis catalans sont désormais dans leur bon droit s’ils se réunissent en un club. Le Parlement régional de la deuxième autonomie la plus peuplée d’Espagne a largement adopté une loi détaillant dans quelles conditions les clubs de cannabis sont autorisés.





A l’intérieur de ces clubs, chaque membre devra avoir au moins 18 ans. La vente d’alcool et de tabac y sera interdite et celle de cannabis ne devra pas dépasser une certaine quantité (non indiquée pour le moment) pour chaque personne.